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PKK'lı teröristlerin 37 yıl önce gerçekleştirdiği Milan katliamının acısı dinmiyor

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK tarafından 37 yıl önce gerçekleştirilen, 27 kişinin yaşamını yitirdiği Milan katliamının acısı dinmedi.

Mehmet Niyazi Deniz  | 18.08.2024 - Güncelleme : 18.08.2024
PKK'lı teröristlerin 37 yıl önce gerçekleştirdiği Milan katliamının acısı dinmiyor Fotoğraf: Recep Çelik/AA

Siirt

PKK'lı teröristler, 18 Ağustos 1987'de Kılıçkaya köyünün Milan mezrasında, aralarında 3 günlük Bahar Narin ve 6 günlük Zeynep Beştaş'ın da bulunduğu 16'sı çocuk, 5'i kadın 27 kişiyi katletti.

Saldırıda yaşamı yitirenlerin acısı, ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Katliamda, Zeynep Beştaş dahil 9 yakınını kaybeden Nevzat Beştaş, AA muhabirine, yüreklerindeki acıyı hala hissettiklerini söyledi.

Herkesin Milan'da teröristlerin kanlı saldırısına tanık olduğunu belirten Beştaş, olayın yaşandığı gece işi gereği Siirt'e bulunduğunu söyledi.

Sabah katliamı duyduktan sonra köye gittiğini dile getiren Beştaş, şöyle konuştu:

"Olayda amcamın oğlu Reşit Beştaş'ın eşi, annesi ve 7 çocuğu öldürülmüştü. Aralarında 6 günlük Zeynep de vardı. Hatırladığımız zaman o günkü acıyı aynı şekilde çekiyoruz. Yani duyduğumuz zaman aynı, değişen bir şey yok. İnsan acıyı unutmuyor. Acı olan şeyler unutulmaz. Daha sonra herkes mezrayı terk etti. Kimi Siirt'e kimi İstanbul'a göç etti. Şu ana kadar da daha dönüş yapmadık. Birkaç aile var. Başka aileden de ölenler oldu."

Mezrada yaşayan Mehmet Nasih Talu da saldırının yapıldığı gün mezrada olduğunu ve olayı dün gibi hatırladığını aktardı.

Katliamın ardından tek ettiği mezraya 2002 yılında geri döndüğünü belirten Talu, "Unutamıyoruz. Çocuklar da unutmuyor. Bu kadar zor bir şey." dedi.

Talu'nun oğlu İkram Talu ise terör saldırısı sırasında 7-8 yaşlarında olduğunu belirterek, "Halen katliamı unutmuyoruz, unutamıyoruz. " ifadesini kullandı.

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