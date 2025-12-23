Pendik'te park halindeki 2 otomobil ile bir kafe yandı
Pendik’te park halindeki 2 otomobil ile bir kafe, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
İstanbul
Kaynarca Mahallesi Küçüksu Sokak'ta park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, önce park halindeki başka bir araca ardından da tadilatta olan ve yarın kafe olarak açılışı yapılacağı öğrenilen 3 katlı binaya sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Yoğun duman nedeniyle kafenin yanındaki binada mahsur kalan vatandaşlar ekiplerce merdiven aracıyla tahliye edildi.
Yangında 2 otomobil ile kafe kullanılamaz hale geldi.