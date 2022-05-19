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Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde toplam 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 19.05.2022
Pençe-Kilit Operasyonu'nda ve Metina bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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