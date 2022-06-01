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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kemal Karadağ   | 01.06.2022
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz." ifadelerine yer verildi.

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