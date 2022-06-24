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Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ve Metina bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Esin Işık   | 24.06.2022
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1, Metina'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında Pençe-Kilit bölgesinde 1, Metina bölgesinde de 2 olmak üzere toplam 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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