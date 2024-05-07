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YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cankut Taşdan  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı Resmi Gazete'de

Ankara

YSK'nin 31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçlarına ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

Kararda, büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, il genel meclisi üyeliği ve belediye meclisi üyeliği seçimlerine ilişkin katılım oranları ile partilerin oy oranlarına yer verildi.

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