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Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta yıkılan binanın enkazından depremden 37 saat sonra bir kişi yaralı olarak çıkarıldı.
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Pegasus deprem bölgesinden yurt içi direkt uçuşları ücretsiz yapacak

Pegasus Hava Yolları, deprem bölgesinde yer alan Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanları çıkışlı tüm yurt içi direkt uçuşların 12 Şubat'a kadar ücretsiz yapılacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 07.02.2023
Pegasus deprem bölgesinden yurt içi direkt uçuşları ücretsiz yapacak

İstanbul

Şirketten yapılan açıklamada, deprem bölgelerine destek verebilmek amacıyla AFAD ve yetkili makamların yardım ekiplerinin ve ihtiyaç duyulan malzemelerin bölgeye ulaştırılması, depremden etkilenen vatandaşların tahliyesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Bölgedeki 8 ilden yapılacak uçuşların ücretsiz olacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dün ve bugün Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep, Kahramanmaraş illerimize toplam 18 uçak yardım seferi gerçekleştirdik. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Gaziantep illeri ve bu illerden çıkışlı toplam 68 seferimizi ise yolculu olarak planladık. Depremden etkilenen vatandaşlarımız için deprem bölgesinden çıkış uçuşlarının tamamını şu andan itibaren ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa meydanlarından çıkışlı, planlanan tüm yurt içi direkt uçuşlarımız 12 Şubat 2023 tarihi de dahil olacak şekilde ücretsiz olacaktır."

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