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Ekonomi

Kent içi raylı ulaşım hizmetleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacak

Başkentray, Marmaray ve İZBAN ile bazı şehir içi raylı sistem hatları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ​​​​​​ ücretsiz hizmet verecek.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Kent içi raylı ulaşım hizmetleri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ücretsiz olacak

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü​​​​​​​ ücretsiz taşıyacak.

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