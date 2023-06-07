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Paris'ten yola çıkan romanlara konu olan Orient Express Türkiye'ye ulaştı

Paris'ten hareket eden tarihi Venice Simplon Orient Express treni Kapıkule Garı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gökhan Balcı  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Paris'ten yola çıkan romanlara konu olan Orient Express Türkiye'ye ulaştı Fotoğraf. Gökhan Balcı/AA

Edirne

İngiliz polisiye edebiyatının önemli yazarlarından Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı romanına da konu olan tren, Paris'ten yola çıktı.

Orient Express treni Budapeşte ve Bükreş duraklarının ardından Türkiye'ye ulaştı. Trenin 57 yolcusu garda halk oyunları ekibi tarafından karşılandı.

Gösteriyi ilgiyle izleyen yolcular, halk oyunları ekibine danslarında eşlik etti.

"Zamanda yolculuk yapar gibiyiz"

Tren sefer yetkilisi Wolfgang Eipeldauer, AA muhabirine, 2 Haziran Cuma günü yolcularla Paris'ten yola çıktıklarını söyledi.

Budapeşte ve Bükreş'in ardından Türkiye'ye giriş yaptıklarını aktaran Eipeldauer "Yolculuğumuzu İstanbul'da tamamlayacağız. Venice Simplon Orient Express uzun yıllardan beri İstanbul'a geliyor. Personel ve yolcular için bu mistik yolculuğun bir parçası olmak her zaman büyük zevk. 5 gecelik bir yolculuk. Yolcularımıza 40 personelimizle hizmet ediyoruz." dedi.

Yolculardan ABD vatandaşı Janet Mattar da harika bir yolculuk yaptıklarını söyledi.

Muhteşem tarihi trenle seyahat ettiklerini anlatan Mattar, "Paris'te harika birkaç gün geçirdik. Budapeşte ve Bükreş harikaydı. İstanbul'da zaman geçirmeyi iple çekiyoruz." dedi.

Yolculuğun tarihte geri gitmeye benzediğini belirten Mattar, "Kendimizi çok değerli hissettik. Trenin içi çok konforlu ve güzel. İstanbul'da her turistin yaptığı gibi Ayasofya, Kapalı Çarşı, Mısır Çarşısı, Sultanahmet Camisi, İstanbul Boğazı ve bizlere tavsiye edilen yerleri görmek istiyoruz." diye konuştu.

Mattar, kendilerini karşılayan dans ekibini de teşekkür etti.

ABD vatandaşı Ann Stern de 1920'lere uygun güzel bir dekorasyonu olan treni kelimelerle tarif etmenin zor olduğunu, seyahatin lüks içinde o zamanlarda yolculuk yapmak gibi olduğunu belirtti.

Stern, hat boyunca tanıştığı insanların sıcak ve misafirperver olduğunu söyledi.

Bryan Stern de kendilerini simgesel trenin yolcuları oldukları için şanslı hissettiklerini belirterek, "Zamanda yolculuk yapıyor gibiyiz. Yolculuktan çok hoşlandık, yolculuk sırasında doğayı seyretmek de güzeldi. Hamama, çarşılara, Sultanahmet Camisi'ne gideceğiz ve diğer geleneksel duraklara uğrayacağız. İstanbul'a ilk gelişimiz. Bu muhteşem şehrin tarihini görmek istedik." diye konuştu.

Tren, pasaport ve gümrük işlemlerinin ardından son durağı olan İstanbul'a hareket etti.

Trenin öğleden sonra İstanbul'da olması planlanıyor.

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