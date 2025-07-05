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Dünya

Çin Dışişleri Bakanı Vang: Bazı büyük ülkeler gümrük vergilerini silah olarak kullanıyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, bazı büyük ülkelerin gümrük vergilerini bir silah gibi kullandığını ve ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tuttuğunu ifade etti.

Esra Taşkın  | 05.07.2025 - Güncelleme : 05.07.2025
Çin Dışişleri Bakanı Vang: Bazı büyük ülkeler gümrük vergilerini silah olarak kullanıyor

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya gelen Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ortak basın toplantısı düzenledi.

Vang, Fransız bakanla, iki ülke arasındaki insan hareketliliğini ele aldıklarını kaydetti.

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Dünyanın dönüşüm ve çalkantılardan geçtiği konusunda herkesin hemfikir olduğunu söyleyen Vang, büyük ülkelerin bu konuda sorumluluğunu alması gerektiğini vurguladı.

Vang, Fransa ve Çin'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) üye olduğunu kaydederek, "Birleşmiş Milletlerin kuruluş misyonunu sürdürmeliyiz." dedi.

İki ülkenin dünyadaki istikrara, barışa ve gelişime katkı sağlaması gerektiğini dile getiren Vang, "Fransa'nın tek Çin politikasına olan bağlılığını yeniden ifade etmesinden memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, ülkesinin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın yanı sıra Orta Doğu'daki farklı dosyaların çözümünde rol almak için Fransa ile stratejik iletişimini güçlendirmeye hazır olduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler, küresel barışı muhafaza etmek için en önemli platform." dedi.

İran'ın üst düzey yöneticilerinin nükleer silah geliştirmeme yönündeki taahhütlerine büyük önem verdiklerine işaret eden Vang, bu ülkenin nükleer enerjiyi barışçıl şekilde kullanma hakkına saygı duyduklarını dile getirdi.

Vang, İsrail'in İran'a saldırısının meşru bir zemini olmadığını vurgulayarak, İran'ın nükleer programının müzakere edilmiş yeni bir anlaşmayla çözülebileceğini kaydetti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona ermesi gerektiği belirten Vang, "İnsani felaketin son bulması gerekiyor." dedi.

Fransa'nın Çinli firmalara adil ve şeffaf bir ortam sunacağını umduklarını aktaran Vang, şunları söyledi:

"Şu anda bazı büyük ülkeler gümrük vergilerini silah olarak kullanıyor, ekonomik ve ticari işbirliğinde güvenlik kavramını kötüye kullanıyor ve ulusal çıkarlarını her şeyin üstünde tutuyor. Bu eylemler sanayide tedarik zincirlerinin istikrarını ciddi biçimde bozmakta ve uluslararası toplumun ortak çıkarlarını ciddi biçimde zedelemekte."

Fransa, İran'ın UAEA ile işbirliğine yeniden başlamasını istiyor

Barrot, iki ülke arasında özellikle öğrenci hareketliliğini desteklediklerini kaydederek, Çinli öğrencilerin Fransa'ya daima hoş geldiğini söyledi.

Sene başından bu yana yürüttükleri diyalog neticesinde fikir ayrılığına düştükleri konularda yapıcı çözüm arayışına girdiklerine işaret eden Barrot, "Özellikle Çin makamlarıyla (Fransız) konyak sektörü arasında varılan anlaşmayı düşünüyorum. Sayın Bakan, bu konudaki yapıcı görüşmelerimizden ötürü size teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Barrot, uluslararası arenadaki çeşitli krizlere çözüm arayışında Fransa ve Çin'in özel bir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Özellikle de Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barış arayışını kast ediyorum." dedi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa için hayati bir mesele olduğunun altını çizen Barrot, şöyle devam etti:

"Ukrayna tam ve koşulsuz bir ateşkese yanaşmışken, Rusya kaçıyor ve barış sürecinde iyi niyetli olmadığını gösteriyor. Moskova'yı çatışmaları durdurma ve iyi niyetli bir şekilde kalıcı barışı müzakere etme konusunda ikna etmek için Çin'e güveniyoruz."

Barrot, İran'ın nükleer programıyla ilgili endişelere yönelik kalıcı çözümün diplomatik bir çözümden geçtiğini savunarak, tarafların müzakere yolunu bulmasını sağlamak adına ortak bir şekilde hareket edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

İran'ın derhal Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğine yeniden başlamasını isteyen Barrot, "Çin'in oynayacağı önemli bir rol var. Yakın koordinasyon halinde olmayı sürdüreceğiz ve bir çözümle ilgili birlikte çalışacağız." diye konuştu.

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