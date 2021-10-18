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ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün' hatırlatması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ikinci ek yerleştirmeleri için son gün uyarısında bulundu.

Sertaç Bulur   | 18.10.2021
ÖSYM'den 2021-YKS ikinci ek yerleştirmeleri için 'son gün' hatırlatması

Ankara

ÖSYM'nin sosyal medya hesaplarından yapılan hatırlatmada, 2021 YKS ikinci ek yerleştirme tercihleri için 18 Ekim 2021'in (bugün) son gün olduğu belirtildi.

Açıklamada, internet aracılığıyla yapılacak tercihlerin bugün saat 23.59'da sona ereceği kaydedildi.

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