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ÖSYM, Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personeli için tercih kılavuzunu yayımladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Sağlık Bakanlığının 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel yerleştirmesi için aday tercih başvurularını 30 Kasım-5 Aralık 2022 tarihleri arasında alacak.

Selma Kasap   | 28.11.2022
ÖSYM, Sağlık Bakanlığına ataması yapılacak personeli için tercih kılavuzunu yayımladı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesinde, "Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS-2022/11): Sağlık Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" ilanı yayımlandı.

Buna göre, Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak.

Adaylar için KPSS-2022/11 tercih kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, tercihler 30 Kasım-5 Aralık arasında yapılabilecek. Tercih işlemleri, 30 Kasım saat 14.00'te başlayacak, 5 Aralık saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapılacak.

Sağlık Bakanlığına toplam 42 bin 500 personel alınacak

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

İlana göre, Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alınacak. Başvurular, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile yapılacak.

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonları ve başvuru şartları KPSS-2022/11 Tercih Kılavuzu'nda yer alıyor.

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