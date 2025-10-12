Dolar
Gündem

Osmaniye'de bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başlandı

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde üzümlerini hasat eden çiftçiler, geleneksel yöntemle pekmez hazırlıyor.

Mert Hasan Işlamaz  | 12.10.2025 - Güncelleme : 12.10.2025
Osmaniye'de bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başlandı Fotoğraf: Mert Hasan Işlamaz/AA

Osmaniye

İlçeye bağlı 1100 rakımlı Kaman köyünde çiftçiler, bağ bozumunun ardından üzümlerini taştan oyulmuş havuzlarda topluyor.

Vatandaşlar, fıçılarda ezdikleri üzümlerin suyunu odun ateşindeki kazanlarda yaklaşık 6 saat kaynatıyor.

İşlem sonucunda el birliğiyle şişelenen pekmezler, tüketilmeden önce bir süre soğumaya bırakılıyor.

Köy muhtarı Ali Bali, AA muhabirine, geleneksel yöntemle pekmez üretiminin uzun yıllardır devam ettiğini söyledi.

Çiftçilerden Sebahattin Demir de pekmezi imece usulü yaptıklarını ifade ederek, "Atalarımızdan bize miras kalan bu işi elimizden geldiğinde sürdürmeye çalışıyoruz. Pekmez geleneğini bizden sonraki nesillere aktarmaya devam edeceğiz." dedi.

Osmaniye'de bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başlandı

