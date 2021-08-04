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Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek amacıyla Ören ve Milas'a karakol botu ile çıkarma gemisi sevk etti.

Muhammed Nuri Erdoğan   | 04.08.2021
Ören ve Milas bölgelerine karakol botu ve çıkarma gemisi sevk edildi

Ankara

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), yapılan açıklamada, "Muğla'daki yangın söndürme faaliyetlerine destek olmak ve ihtiyaç halinde bölgedeki vatandaşlarımızı denizden tahliye etmek maksadıyla, Ören ve Milas bölgelerine Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir karakol botu ve bir çıkarma gemisi sevk edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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