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Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Nursel Kızıl  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında

Ordu

Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı.

Kısa süreli yaşanan panik sonrası işletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü, hasar gören telefonu ise dükkandan dışarıya çıkarttı.

Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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