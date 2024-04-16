Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasında
Ordu'da cep telefonu bataryasının patlaması güvenlik kamerasına yansıdı.
Ordu
Fatsa ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde tamire götürülen cep telefonunun bataryası, şarj edilirken patladı.
Kısa süreli yaşanan panik sonrası işletme sahibi Emirhan Özdemir yangını söndürdü, hasar gören telefonu ise dükkandan dışarıya çıkarttı.
Olay, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.