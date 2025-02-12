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Okulların tatil edildiği İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü

Kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilen megakentte akşam trafik yoğunluğu yüzde 62'ye düştü.

Ekip  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Okulların tatil edildiği İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü

İstanbul

Kentte beklenen kar yağışının tahmin edilen ölçüde gerçekleşmemesi ve eğitim-öğretime ara verilmiş olması nedeniyle hafta içi akşam saatlerinde yüzde 80'lerin üzerine çıkan trafik yoğunluğunda düşüş yaşandı.

İBB trafik yoğunluk haritasına göre, kentte akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe, Kozyatağı, Bostancı, Maltepe ve Pendik mevkilerinde, ters istikamette ise Maltepe ile Bostancı arasında yoğunluk görülüyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Ataşehir, Edirne yönünde ise Tuzla'da trafik ağır seyrediyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri ile Avrasya Tüneli'nde trafiğin yoğun akıcı olduğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda ise 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinin girişlerinde yoğunluk görülüyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Yenibosna ile Avcılar arasında, TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Esenyurt ile Mahmutbey arasında kısmi yoğunluk yaşanıyor.

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