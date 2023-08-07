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Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı

Niğde'nin Çamardı ilçesinde yolcu otobüsü ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Hamza Tav, Hüseyin Şerbetçi  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Niğde'de yolcu otobüsüyle hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı Fotoğraf: Hüseyin Şerbetçi - AA

Niğde

Çamardı Kooperatifi'ne ait T.A. yönetimindeki 01 FA 758 plakalı yolcu otobüsü, Çamardı-Adana kara yolunun 5. kilometresinde, M.B. idaresindeki 55 BAC 16 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan sürücünün babası A.B. hayatını kaybetti.

Yaralanan 7 kişi ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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