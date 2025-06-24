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Nevşehir İtfaiyesi'nden elektrikli araç yangınlarını söndürmek için tekerlekli ekipman

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, elektrikli araç yangınlarına daha etkin müdahale edilebilmesi amacıyla Nevşehir İleri Söndürme İtfaiye Modülü (NİSİM) adı verilen tekerlekli ekipman hazırladı.

Behçet Alkan  | 24.06.2025 - Güncelleme : 24.06.2025
Nevşehir İtfaiyesi'nden elektrikli araç yangınlarını söndürmek için tekerlekli ekipman Fotoğraf: Behçet Alkan/AA

Nevşehir

Elektrikli araçların kullanımının yaygınlaşmasıyla yangın risklerine karşı tedbir almak isteyen itfaiye ekipleri, karşılaştıkları olaylardaki tecrübeleri ışığında yeni bir yangın söndürme lansı (Yangına müdahale için kullanılan hortumların ucuna takılan, su veya köpüğün uzak mesafeye ulaştırılmasını sağlayan rekorlu malzeme) tasarlayıp, belediye bünyesindeki atölyede üretti.

"NİSİM" adı verilen lans, aracın altından bataryaya direkt müdahale imkanı sunarak, elektrikli araç yangınlarının daha kısa sürede kontrol altına alınmasını sağlıyor.

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Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürü Fatih Kürk, AA muhabirine, elektrikli araçlarda lityum iyon bataryaların kullanıldığını, yangın anında klasik içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla farklı söndürme yöntemlerinin kullanılmasının mecburiyet haline geldiğini söyledi.

Bataryaların elektrikli araçların taban bölmesinde yer aldığına dikkati çeken Kürk, tasarladıkları taşınabilir ekipmanı yanan aracın altına yerleştirip su basarak bataryanın hızla soğutulmasını sağladıklarını belirtti.

"Şu anda kullanıyoruz ve gayet başarılı"

Fatih Kürk, Avrupa, ABD ve Uzak Doğu'da yanan aracın forklift gibi farklı kaldıraçlarla yerden yükselterek altına su sıkılmaya çalışıldığını gördüklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Klasik söndürme yöntemleri elektrikli araçlarda işe yaramayabiliyor. Biz de bunu bildiğimiz için Nevşehir İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olarak yeni bir lans geliştirdik. Adını da NİSİM koyduk. Bu lans ile elektrikli araçlara daha profesyonelce müdahale etmeyi amaçladık. Şu anda kullanıyoruz ve gayet de başarılı. Mevcut söndürme sistemleri genelde elektrikli araçlarda yetersiz kalabiliyor. Bataryaların aracın ortasında ve altında yer alması sebebiyle ulaşmak maalesef çok zor. Müdahale etmek için aracı kaldırmamız ya da altından su sıkmamız gerekiyor. Biz de bunu bildiğimiz için aracı kaldırmayalım ama bir lans geliştirelim, lansı arabanın altına sürelim fikrine odaklandık. Çeşitli kimyasallar mevcut ancak aracın bataryası panel içinde olduğu için oraya nüfuz etme yönünde biraz yetersiz kalıyor. Burada en doğal ve pratik çözüm su ile müdahale edip soğutmak yönünde diye düşünüyorum."

Yangına müdahalede pratik çözüm oldu

Tasarladıkları lansın söndürmedeki veriminin yanı sıra su tasarrufu da sağladığını dile getiren Kürk, "Elektrikli araç yangınında ABD'de 2,5 ila 120 ton arasında su gittiği yönünde ortalama var. Daha önceki yöntemlerle normal lans ya da köpük kullansaydık bu süreci çok uzatacaktık ve boşa su sarfiyatına sebep olacaktık fakat NİSİM ile pratik söndürme yoluna gidiyoruz. NİSİM ile Türkiye'de elektrikli araçların söndürülmesi yönünde önemli bir adım attığımızı düşünüyorum. Nevşehir İtfaiyesi olarak bu konuda çalışmalarımız sürecek." diye konuştu.

Kürk, itfaiye ekipleri için pratik ve verimli bir ekipman kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu, bizim ürettiğimiz birinci nesil. Eksikliklerini tespit edip daha kompakt, hafif, güzel su işleyebilen bir lansı daha kazandırma yönünde çalışmalarımız var." dedi.

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