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30 Ağustos Zaferi'nin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Vatan Caddesi'nde geçit töreni gerçekleştiriliyor.
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NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

NATO Müttefik Kara Komutanlığı (LANDCOM), 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.

Ömer Tuğrul Çam  | 30.08.2023 - Güncelleme : 30.08.2023
NATO, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye'yi kutladı

Brüksel

Geçen yıl benzer bir mesajla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan ancak Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silen LANDCOM, bu yıl Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun." ifadesine yer verdi.

Karargahı İzmir'de bulunan LANDCOM'un X platformundaki mesajının devamında, İngilizce olarak, "Bu özel günde bize ev sahipliği yaptığı için Türkiye'ye şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Türkiye, 1952'de NATO'ya katılmasından bu yana birçok operasyonda ve tatbikatta yer almış, askerleri her zaman büyük profesyonellik ve azim sergilemiştir. Türkiye ve NATO birlikte daha güçlü ve güvendedir." ifadeleri kullanıldı.

LANDCOM, geçen yıl da 30 Ağustos için benzer bir paylaşım yapmış ancak Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medya mesajı silinmişti.

Türkiye, mesajın silinmesini NATO makamlarının dikkatine getirmiş ve durumun kabul edilemez olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine LANDCOM, 1 Eylül'de yeni bir kutlama mesajı paylaşmıştı.

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