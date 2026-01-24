Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,960.00
BTC/USDT
89,604.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

"Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı

Hüseyin Bağış  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
"Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı

İzmir

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçlarıyla etkin mücadele kapsamında 19 Ocak'ta İzmir ve çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılıklarının yargı alanı kapsamında "uyuşturucu madde imal ve ticareti" yaptıkları tespit edilen 654 şüpheli tutuklandı. Gözaltına alınan 51 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle salıverildi. Firari şüphelilerin yakalama ve adli işlemlerinin titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şüphelilerin uyuşturucu talebinde bulunan kullanıcılarla internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden irtibat kurdukları, satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri, teslim için farklı yerler ve kuryeler kullandıkları belirlendi.

Okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu satışı yapılarak uyuşturucu madde kullanımının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı tespit edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC Başbakanı Üstel: Bütün engelleri anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük destekleriyle aşıyoruz
Balıkesir'de art arda depremler meydana geldi
Mersin'in Silifke ilçesinde fırtına etkili oldu
Karadağ Dışişleri Bakanı İbrahimovic, Türkiye'nin küresel barışın sağlanmasında oynadığı rolü övdü
MSB kaynaklarından, "İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nın Trabzon'a taşınacağı" iddiasına yalanlama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

"Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı

"Narkokapan-İzmir" operasyonunda 654 şüpheli tutuklandı

Genç kızın uyluğundaki kanserli kemik temizlenip yeniden yerine yerleştirildi

ABD, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle bir gemiyi hedef aldı

Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı

Yasa dışı gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 37 şüpheli yakalandı
Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 10 zanlı tutuklandı

Kanarya Adaları açıklarındaki kokain operasyonuna ilişkin İstanbul'daki soruşturmada 10 zanlı tutuklandı

Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı

Organize suç örgütlerine yönelik 9 ildeki operasyonlarda 89 şüpheli yakalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet