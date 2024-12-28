Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.
Diyarbakır
Diyarbakır'da görülen Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
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