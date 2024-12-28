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Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın duruşması sona erdi
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Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı

Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Aziz Aslan  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı Fotoğraf: Ömer Yasin Ergin/AA

Diyarbakır

Diyarbakır'da görülen Narin Güran cinayeti davasında tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Narin Güran cinayeti davasında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı
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