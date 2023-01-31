MÜSDAV'ın Çelebi Programı'yla öğrenciler sömestir tatilini Japonya'da geçiriyor
Diyanet İşleri Başkanlığının kurduğu Uluslararası Müslüman Topluluklarla Dayanışma Vakfınca (MÜSDAV) düzenlenen Çelebi Programı kapsamında Japonca dil eğitimi alan öğrenciler, sömestir tatilini Japonya'da geçiriyor.
Ankara
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Çelebi Programı'na düzenli katılan öğrenciler, eğitim aldıkları dilin konuşulduğu ülkelere geziyle ödüllendiriliyor.
2022-2023 sömestir tatilinde, Japonca hazırlık programı uygulanan İstanbul Üsküdar İTO Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, eğitim kampı için Japonya'ya gitti.
Japonca pratiği imkanı sunan eğitim kampına katılan öğrenciler, 80 saatlik Japonca dil eğitiminin yanı sıra Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen başta olmak üzere devlet büyüklerini de makamlarında ziyaret etme olanağı buldu.
Öğrenciler, Japonya'daki eğitim kurumları, müzeler, doğal güzellikler, tarihi ve kültürel mekanları da ziyaret ederek, Japonya'nın tarihi ve kültürü hakkında tecrübe ediniyor.
MÜSDAV tarafından inşa ettirilen Tokyo Cami ve Diyanet Türk Kültür Merkezi'nde 15 Ocak’ta başlayan eğitim kampı, 59 öğrenci, öğrenci liderleri ve öğretmenlerin katılımıyla 4 Şubat'a kadar devam edecek.
Öte yandan 2022'de yaz tatilinde de Almanya, Fransa, İspanya ve İran'a gezi düzenlenmişti.
Öğrenciler, Japonya'yı tanıyor ve Türkiye'yi de tanıtıyor
Açıklamada görüşlerine yer verilen MÜSDAV Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özdemir, gençlerin kültür ve medeniyet bilgi birikimini dünyaya ulaştıracaklarını vurguladı.
Özdemir, MÜSDAV'ın gençlerin nitelikli yetişmesine önemli katkı sağlayan yabancı dil eğitimini desteklemeyi önemli bir sorumluluk olarak gördüğünü belirtti.
Bundan dolayı öğrencilerin yurt dışı tecrübesi kazanmalarını sağlayan eğitim kamplarının önemine işaret eden Özdemir, Çelebi Programı'na uzun yıllar devam edebileceklerine inandığını ifade etti.
Programa ev sahipliği yapan Tokyo Sosyal İşler Müşaviri ve Tokyo Camii Diyanet Vakfı Başkanı Muhammed Raşit Alas ise Türkiye'nin gençlerini Japonya'da ağırlamaktan ve eğitimlerine katkı sağlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:
"Çelebi Programı'nın köklü geçmişe sahip olan Türk-Japon ilişkilerinin gelişmesine önemli katkı sunacağına inanıyorum. Diyanet işleri Başkanlığımızın rehberliğinde, Tokyo Diyanet Türk Kültür Merkezimizde medeniyetimizin örneklerini Japon vatandaşlarına tanıtırken, çeşitli eğitim faaliyetlerine de ev sahipliği yapmaktayız. Bu çerçevede Japonca öğrenen genç kardeşlerimizin Tokyo’ya gelmelerini ülkemizin tanıtımı noktasında kıymetli buluyoruz."
Büyükelçi Güngen de programın önemini ve öğrencilerin ufkunun genişlemesine yardımcı olduğunu vurgulayarak, aracı olan kurumları tebrik etti.
Çelebi Programı
Çelebi Programı, MÜSDAV, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliğinde ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği desteğiyle 2020'de başladı.
Almanca, Çince, Farsça, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca ve Rusça ile toplamda 8 dili kapsayan programa, bu dillerde eğitim veren 5 farklı ildeki 13 imam hatip okulundan 753 öğrenci katılıyor.
Program dahilindeki okulları tercih edip kayıt yaptıran öğrencilere, MÜSDAV tarafından lise eğitimi süresince eğitim bursu veriliyor.
Çelebi Programı'na katılan öğrenciler, yapılan faaliyetlerle medeniyet, dil, tarih, coğrafya ve kültür hakkında fikir sahibi olmanın yanı sıra analitik düşünme yeteneği, kendini ifade edebilme, bilgi hazinelerini geliştirme gibi çeşitli kazanımlar elde ediyor.
Yıl boyunca alanında uzman konuk ve yazarlarla buluşmalar, kitap ve film tahlilleri, sosyal etkinlikler, tematik buluşmalar, çeşitli yarışmalar, kamp ve gezi programları da yapıldı.
Tüm öğrencilerin katılımıyla Kastamonu’da kış kampı ve Kocaeli’nde yaz kampı düzenlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.