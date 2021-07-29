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Antalya'nın Akseki ilçesinde çıkan orman yangınında yanan alanlar havadan görüntülendi
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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ömer Kundakçı   | 29.07.2021
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Muğla

Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 işçi yönlendirildi.

Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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