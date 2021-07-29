Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine, bölgeye 2 helikopter, 5 arazöz, 2 iş makinesi ve 27 işçi yönlendirildi.
Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.