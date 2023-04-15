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Muğla'da OGM envanterine giren ilk yangın söndürme helikopterlerinin test uçuşu yapıldı

Muğla'da, TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilerek Orman Genel Müdürlüğü (OGM) envanterine dahil edilen ilk yangın söndürme helikopterlerinin test ve deneme uçuşu gerçekleştirildi.

Osman Akça  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Muğla'da OGM envanterine giren ilk yangın söndürme helikopterlerinin test uçuşu yapıldı

Muğla

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Güvercinlik Gökçeler Yangın Yönetim Merkezi helikopter pistinde yapılan test ve deneme uçuşunu, Bölge Müdürü Salim Karabulut ile birlikte Müdür Yardımcıları Özgür Cılız, Ersen Çetin ve Adnan Güller, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Fedai Erdemli ve teknik elemanlar yerinde takip etti.

Uçuşu yakından takip eden OGM Havacılık Daire Başkanı Mahmut Okudan da yapılan test uçuşlarıyla ilgili görevlilere bilgi verdi.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2023 yılı orman yangınlarıyla mücadele döneminde iki adet Sikorsky T-70 tipi yangın söndürme helikopteri görev yapacak.

Yangınlarla mücadele için görev yapacağı ilde ilk defa test uçuşu yapan helikopterlerin kapasite olarak daha güçlü ve manevra kabiliyetinin yüksek olduğu bildirildi.

Helikopterlerin arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol alacağı belirtildi.

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Muğla'da OGM envanterine giren ilk yangın söndürme helikopterlerinin test uçuşu yapıldı
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