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Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaklaşık iki yıldır salgın nedeniyle kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı, yeniden hizmet vermeye başladı.

Sabri Kesen   | 01.05.2022
Muğla'da iki yıldır kapalı olan Bozburun Deniz Hudut Kapısı açıldı

Muğla

Mavi turun, yat ve gulet turizminin önemli noktalarından biri olan Bozburun Mahallesi'ndeki hudut kapısının eksiklikleri giderilip personel görevlendirmesi de yapıldı. Hudut kapısı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı.

Yaklaşık iki yıl önce salgın nedeniyle deniz trafiğinin azalması üzerine Bozburun Deniz Hudut Kapısı geçişlere kapatılmıştı.

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