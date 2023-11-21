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Muğla ve Aydın kıyıları için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısı

Muğla ve Aydın kıyılarında, bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü ve kuvvetli sağanak bekleniyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 21.11.2023 - Güncelleme : 21.11.2023
Muğla ve Aydın kıyıları için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Muğla ve Aydın kıyılarında bu gece saatlerinden sonra güneydoğudan esen kuvvetli rüzgarla birlikte gök gürültülü sağanak, yarın gün boyunca kuvvetli, Marmaris çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak görülecek.

Yağış nedeniyle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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