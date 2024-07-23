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Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu

Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.

Fırat Çakır, Mesut Karaduman  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkili oldu Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.

Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.

Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.

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