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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AA Editör Masası'na konuk olacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yarın Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Serhat Tutak  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AA Editör Masası'na konuk olacak

Ankara

Bakan Yumaklı, saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak.

Bakan Yumaklı’ya, sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifine ilişkin tartışmalardan orman yangınlarıyla mücadeleye, yeni tarımsal destekleme modelinden çevre ve tarımsal sulamada verimlilik yatırımlarına kadar gündemdeki birçok soru yöneltilecek.

Yumaklı'nın açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak. X hesabı (@anadoluajansi) ile AA Ekonomi Finans hesabından (@aa_finans) da anlık takip edilebilecek.

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