Avcılar'da İETT otobüsü 3 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
Avcılar'da kontrolden çıkan İETT otobüsü 3 araca çarptı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Sabah saatlerinde Tahtakale Mahallesi Gaffar Okan Caddesi'nden Başakşehir istikametine giden 34 NL 8092 plakalı İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.
Otobüs, 2 minibüs ve 1 otomobile çarptıktan sonra yolun kenarındaki akaryakıt istasyonunun tabelasına vurup durabildi.
Kazada, işçi taşıyan 34 LLT 556 plakalı minibüsteki yolculardan 3'ü yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Otobüs şoförü Özgür K. ise polislerce ifadesi alınarak serbest bırakıldı.
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