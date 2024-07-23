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Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Edirne'nin güneyinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Esra Başkaya  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Edirne'de gök gürültülü sağanak bekleniyor

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşama kadar Edirne'nin Enez, İpsala ve Keşan ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel şekilde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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