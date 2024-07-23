Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Istanbul
Karaburun açıklarında saat 12.00 sıralarında denizde hortum oluştu.
Kıyıya ulaşmadan sona eren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Öte yandan, hortum Yeniköy sahillerinden de görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.