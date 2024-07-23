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Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Arnavutköy'de denizde oluşan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Erol Değirmenci  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

Istanbul

Karaburun açıklarında saat 12.00 sıralarında denizde hortum oluştu.

Kıyıya ulaşmadan sona eren hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Öte yandan, hortum Yeniköy sahillerinden de görüldü.

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Arnavutköy'de denizde oluşan hortum kameraya yansıdı

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