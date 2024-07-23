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Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, kalça kemiği kırılan kişi ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Mehmet Sıddık Kaya  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Diyarbakır'da ambulans helikopter kalça kemiği kırılan 79 yaşındaki hasta için havalandı

Diyarbakir

İlçede yürürken dengesini kaybederek düşen 79 yaşındaki Mehmet Şerif Güneş, yakınları tarafından Dr. Abdullah Biroğul Kulp Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Burada yapılan tetkiklerde kalça kemiği kırığı teşhisi konulan Güneş'in, ileri tedavi için Diyarbakır'a sevk edilmesine karar verildi.

İlçeden ambulans helikopterle alınan Güneş, Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'ndeki helikopter pistine getirildi.

Burada hazır bekletilen ambulansa alınan Güneş, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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