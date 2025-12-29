Dolar
Kültür

Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü

Diyarbakır'da tarihi mekanlar karla kaplandı.

Bestami Bodruk  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Diyarbakır'da tarihi yapılar kar yağışıyla beyaza büründü Fotoğraf: Bestami Bodruk/AA

Diyarbakır

Kentte sabaha karşı başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen İslam'ın 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, Ongözlü Köprü, Ziya Gökalp, Cahit Sıtkı Tarancı ve Sezai Karakoç müzeleri ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Diyarbakır Surları gibi kentin tarihi ve kültürel mekanları güzel görüntüler oluşturdu.

