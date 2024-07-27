Batı Karadeniz için sağanak uyarısı
Batı Karadeniz'de devam eden sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak.
Ankara
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Sakarya'nın doğusunda ise akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.
Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.