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Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Batı Karadeniz'de devam eden sağanak akşam saatlerine kadar etkili olacak.

Oğuzhan Sarı  | 27.07.2024 - Güncelleme : 27.07.2024
Batı Karadeniz için sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Sinop'un kıyı kesimleri ile Sakarya'nın doğusunda ise akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.

Sağanak nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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