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MSB'den, olası Ukrayna-Rusya ateşkesinde Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasındaki olası ateşkesin ardından Karadeniz'de barış ortamının korunmasına yönelik toplantı gerçekleştirileceğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
MSB'den, olası Ukrayna-Rusya ateşkesinde Karadeniz'in güvenliğine ilişkin toplantı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 15-16 Nisan tarihlerinde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında olası ateşkesin ardından Karadeniz'in güvenliği konusunda toplantı yapılacak.

Yabancı ülke askeri temsilcilerinin de katılımıyla yapılacak toplantıda, Karadeniz'de barış ortamının muhafazası amacıyla yapılabilecek askeri planlamaların deniz boyutu ele alınacak.

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