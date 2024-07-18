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MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında belgesel hazırlandı.

Utku Şimşek  | 18.07.2024 - Güncelleme : 18.07.2024
MSB'den Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs adasının tarihiyle başlayan belgeselde, Osmanlı döneminde adadaki Türklerin ve Rumların barış içinde yaşadığı aktarılırken, İngiltere'nin adayı ilhak etmesinden sonra ise yaşanan çatışmalar detaylı şekilde anlatılıyor.

Kıbrıs adasının hiçbir zaman Yunan idaresinde olmadığına vurgu yapılan belgeselde, 1955'de EOKA terör örgütünün kurulmasıyla adayı Yunanistan’a bağlamak isteyen teröristlerin Türklere yaptığı insanlık dışı katliamlara yer veriliyor.


Rumların saldırılarına maruz kalanların anlatımlarına yer verilen belgeselde, o dönem EOKA terör örgütünde yer alan Rumların işledikleri acımasız cinayetlerin itirafları da bulunuyor.

Belgeselde, Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması, Erenköy'de Türklerin direnişi ve 20 Temmuz 1974'te Türk ordusunun adaya yaptığı çıkartma anları tarihi görüntülerle aktarılıyor.

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğine bağlı Foto Film ve Görsel Yapım Merkezi Komutanlığı tarafından hayata geçirilen belgesel için, harekatın yapıldığı bölgelerde, EOKA Rum Terör Örgütünün katliam yaptığı yerlerde, şehitliklerde, adada konuşlu Türk birliklerinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarihi alanlarında ve müzelerde çekimler yapıldı.

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