MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığının 111'inci kuruluş yıl dönümünü, hazırladığı özel video ile kutladı.
Ankara
MSB tarafından hazırlanan ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının tanıtıldığı video, sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
Kısa sürede büyük beğeni alan videoda, Hava Kuvvetleri Komutanlığının üstün kabiliyetlerine yer verildi.
Yerli ve milli mühimmatla donatılan F-16'ların tatbikat ve operasyon görüntülerinin yanı sıra Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşları da videoda yer aldı.
Yıldırım kelimesi tarife yetmez,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022
Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez…
Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111’inci Kuruluş Yıl Dönümü kutlu olsun. 🇹🇷#MSB #HvKK pic.twitter.com/1eW5OYg4fn
MSB'nin kuruluş yıl dönümü videosu, "Yıldırım kelimesi tarife yetmez. Ey düşmanlar bilin ki, çelik bilekler bükülmez. Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri ile paylaşıldı.
MSB, özel broşürle de Komutanlığın kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelikten pençesi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakârca görev yapan personelimize başarılar diliyoruz.#MSB #HvKK pic.twitter.com/qezJFOT3Yb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022
MSB'nin bu paylaşımında ise "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzündeki çelikten pençesi Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın 111’inci kuruluş yıl dönümünü kutluyor, gece gündüz demeden ülkemiz ve milletimiz için kahramanca ve fedakarca görev yapan personelimize başarılar diliyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.