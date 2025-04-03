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MSB kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haberlere itibar edilmemesini istedi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Yusuf Soykan Bal  | 03.04.2025 - Güncelleme : 03.04.2025
MSB kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haberlere itibar edilmemesini istedi

Ankara

MSB kaynakları, Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.

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