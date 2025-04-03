MSB kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haberlere itibar edilmemesini istedi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Suriye'deki gelişmelerle ilgili maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.
Ankara
MSB kaynakları, Suriye'de olan veya olduğu iddia edilen gelişmelerle ilgili resmi makamlar tarafından yapılan açıklamalar dışındaki gerçekliği olmayan, maksatlı haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.