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MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi

MSB, Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütünca kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 17 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Yusuf Soykan Bal  | 24.11.2023 - Güncelleme : 24.11.2023
MSB, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda hava harekatı icra edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 24 Kasım 2023 saat 20.00'da hava harekatları icra edilmiş, icra edilen hava harekatları ile bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 17 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında, masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

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