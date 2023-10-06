MSB, Dabık Üs Bölgesinde PKK/YPG'li 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.
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Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.