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MSB, Dabık Üs Bölgesinde PKK/YPG'li 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki üs bölgesine yönelik teröristlerin saldırısının ardından verilen karşılıkta 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Sarp Özer  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
MSB, Dabık Üs Bölgesinde PKK/YPG'li 26 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Dabık Üs Bölgesine dün gece teröristler tarafından saldırı düzenlendiği belirtildi.

Teröristlerin saldırısına Mehmetçiğin "güçlü bir şekilde karşılık verdiği" bildirilen açıklamada, "Bölgedeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen misilleme atışlarında 26 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca söz konusu atışlara ilişkin görüntülere de yer verildi.

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