Dolar
27.58
Euro
29.14
Altın
1,821.21
ETH/USDT
1,612.30
BTC/USDT
27,402.00
BIST 100
8,487.98
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Spartak Trnava Teknik Direktörü Michal Gasparik, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde Fenerbahçe ile Antona Malatinskeho Stadı'nda oynadıkları maçın ardından basın toplantısı düzenliyor. Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nden savaş uçakları havalandı
logo
Gündem

MSB Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu 30 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Ahmet Sertan Usul  | 05.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
MSB Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Ankara

MSB'den yapılan açıklamada, PKK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Suriye'nin kuzeyinden halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakları doğrultusunda, Suriye kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki terörist hedeflerine 5 Ekim saat 23.00'te hava harekatları icra edildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan petrol kuyusu ve depolama tesisi ile içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 30 hedef imha edilmiştir. İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi
Bakan Yerlikaya başkanlığında terörle mücadele konulu videokonferans toplantısı yapıldı
Anayasa Mahkemesi, Can Atalay hakkındaki ihlal başvurusunu 12 Ekim'de görüşecek
İzmir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı
Adalet ve Demokrasi Forumu'nun kapanış bildirisinde, Arap ülkelerindeki anti-demokratik süreçler kınandı

Benzer haberler

MSB Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi

MSB Suriye'nin kuzeyindeki terörist hedeflerine hava harekatı düzenlendiğini bildirdi

İzmir'de FETÖ operasyonunda yakalanan 16 zanlı tutuklandı

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 22 hedef imha edildi

Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 16 hedef imha edildi, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi
İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" ele geçirildi

İzmir'de 401 bin 260 "sentetik ecza" ele geçirildi
Terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi Dağlıca şehidinin ailesinin yüreğine su serpti

Terörist Müzdelif Taşkın'ın etkisiz hale getirilmesi Dağlıca şehidinin ailesinin yüreğine su serpti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet