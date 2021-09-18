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MSB: 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 tatbikatında HOSA cihazı ile harekat icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildiğini bildirdi.

Ömer Olcay   | 18.09.2021
MSB: 9 ülkenin katıldığı REPMUS-21 tatbikatında HOSA cihazı ile harekat icra edildi

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya, Polonya ve Portekiz olmak üzere toplam dokuz ülkenin katıldığı REPMUS-21 Tatbikatı'nda Hafif Otonom Sualtı Aracı (HOSA) Timi tarafından HOSA cihazı ile tahsisli sahada harekat icra edildi." ifadesini kullandı.


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