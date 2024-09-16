MSB, 1890 yılında İstanbul'da batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizcileri andı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 16 Eylül 1890'da Japonya seyri dönüşünde yakalandığı tayfunda kayalıklara çarparak batan Ertuğrul Fırkateyni'ndeki şehit denizciler için İstanbul'da anma töreni düzenledi.
Ankara
MSB'nin sosyal medya hesabından Ertuğrul Fırkateyni şehitleri için düzenlenen anma programına ilişkin paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"134'üncü yılında Ertuğrul Fırkateyni Şehitleri Anma Töreni Beşiktaş Barbaros Anıtı'nda icra edildi. Törene Kuzey Deniz Komutanı Koramiral Mustafa Kaya, Japonya'nın İstanbul Başkonsolosu Kenichi Kasahara, Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl, Japonya Savunma Ataşesi Deniz Albay Hiroyuki Harıhara, İstanbul bölgesindeki amiraller ile Kuzey Deniz Saha Komutanlığı bağlısı birlik komutanları ve personel katılım sağladı."
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