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MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/KCK'lı teröristi ortak operasyonla etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK/KCK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

Ferdi Türkten   | 31.05.2022
MİT ve TSK, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK/KCK'lı teröristi ortak operasyonla etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK/KCK'lı teröristlere yönelik Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT ve TSK tarafından ortak operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


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