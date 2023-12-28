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MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin Suriye Kamışlı'daki sözde sorumlusu Eymen Coli'yi, Kamışlı'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

Ferdi Türkten  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
MİT, PKK'nın sözde Kamışlı sorumlusu Eymen Coli'yi etkisiz hale getirdi

Ankara

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT, terörist Coli'nin örgütün Suriye'deki üst düzey sorumlularından olduğunu tespit etti.

Alınan anlık istihbaratla hareketleri takip edilen terörist, uygun şartların oluşmasının ardından düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi.

Suriye Amudeli teröristin, geçmişte sınır hattındaki güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize ettiği, Barış Pınarı harekatı sürecinde güvenlik güçlerine karşı çatışmalara katıldığı belirtildi.

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