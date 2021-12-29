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Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanık Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Mimar Başak Cengiz'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Boz hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve çeşitli suçlardan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Filiz Kınık Öz   | 29.12.2021
Mimar Başak Cengiz'i kılıçla öldüren sanık Boz hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Fotoğraf: Uğur İslamoğlu/AA

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Başak Cengiz'in (28) 9 Kasım'da akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi Karanfil Sokak'taki oturduğu siteye yürüdüğü sırada Can Göktuğ Boz'un (27) kılıçlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Can Göktuğ Boz'un "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahla tehdit" suçundan 2 yıldan 5 yıla, "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletleri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 6 aydan 1 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde Can Göktuğ Boz'un yargılanmasına başlanacak.

Olayın geçmişi

Barbaros Mahallesi'nde 9 Kasım'da akşam bir sitenin önünde yürüyen Başak Cengiz, bu sitede oturan Can Göktuğ Boz'un kılıçlı saldırısına uğramıştı.

Aynı sitede oturduğu öğrenilen Cengiz, vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Olayın ardından gözaltına alınan sanık Can Göktuğ Boz, çıkarıldığı hakimlikçe "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanmıştı.


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