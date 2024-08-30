Milli Savunma Bakanlığından Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'ne özel video klip
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla özel video klip hazırlandı.
Ankara
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan klipte, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kara, hava ve deniz unsurlarının bulunduğu görüntüler yer aldı.
Övüncümüz Atalarımızdandır,— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 30, 2024
Gücümüz Milletimizdendir! 🇹🇷
30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşadığımız bugünde, Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutlamanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Türk milletinin şan ve şerefini tarihe yazan kahraman ordumuz, atalarımızdan aldığı… pic.twitter.com/AjhcxGjSHb
TSK'nin son dönemde özellikle Pençe Harekatı Bölgesi'nde gerçekleştirdiği, "öngörülemez, alışılmadık ve süratli" operasyonlara işaret edilen klipte, operasyonlardan, tatbikat ve eğitimlerden görüntüler kullanıldı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin dost ve müttefik ülkelerde icra ettiği faaliyetlere ilişkin görüntülerin de yer aldığı klip, "etkin, caydırıcı, saygın" notuyla tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.