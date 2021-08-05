Milli Savunma Bakanlığı: Milas'taki termik santralde bulunan vatandaşlarımız bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir
Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların bölgeden emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir video eşliğinde yapılan paylaşımda, vatandaşların gemilerle tahliye edildiğine ilişkin görüntülere yer verildi.
Açıklamada, "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.