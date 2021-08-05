Euro
10.11
Dolar
8.54
BIST 100
1,414.36
Altın
1,810.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Erdoğan, milli sporcularla basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Gündem

Milli Savunma Bakanlığı: Milas'taki termik santralde bulunan vatandaşlarımız bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı, Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmalarının devam ettiğini, termik santralde bulunan vatandaşların bölgeden emniyetle tahliye edildiğini bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 05.08.2021
Milli Savunma Bakanlığı: Milas'taki termik santralde bulunan vatandaşlarımız bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından bir video eşliğinde yapılan paylaşımda, vatandaşların gemilerle tahliye edildiğine ilişkin görüntülere yer verildi.


Açıklamada, "Milas'ın Ören bölgesindeki yangın nedeniyle gece boyunca tahliye çalışmaları devam etmiş, termik santralde bulunan vatandaşlarımız Deniz Kuvvetlerimize ait çıkarma gemileriyle bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir. Tahliye çalışmaları sorunsuz şekilde tamamlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi
Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Milli Savunma Bakanlığı: Milas'taki termik santralde bulunan vatandaşlarımız bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı: Milas'taki termik santralde bulunan vatandaşlarımız bölgeden emniyetle tahliye edilmiştir

Yangın bölgelerine destek için yola çıkan Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi Çanakkale Boğazı'na ulaştı

Kemerköy Termik Santrali'nin bahçesine ulaşan yangının ana binaya sıçramaması için uğraş veriliyor

Aydın'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi

Aydın'daki orman yangını nedeniyle bir mahalle kısmen tahliye edildi
Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileriyle tahliye ediliyor

Milas'ta yangın bölgesindeki vatandaşlar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı gemileriyle tahliye ediliyor
Orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı

Orman yangını Kemerköy Termik Santrali'nin tel örgülerine kadar yaklaştı