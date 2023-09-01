Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Gezeravcı'yı kabul etti.
Güler, Albay rütbesine yükselen Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.