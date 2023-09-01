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Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uzaya gidecek ilk Türk olan Pilot Albay Alper Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı.

Yusuf Soykan Bal  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Milli Savunma Bakanı Güler, uzaya gidecek ilk Türk pilot Gezeravcı'ya yeni rütbesini taktı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, Hava Kuvvetleri personeli Pilot Albay Gezeravcı'yı kabul etti.

Güler, Albay rütbesine yükselen Gezeravcı'ya yeni rütbesini takarak görevinde ve gerçekleştireceği uzay yolculuğunda başarılar diledi.

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