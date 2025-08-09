Dolar
logo
Teknoloji

NASA'nın Crew-10 ekibi, uzaydaki 5 aylık görevinin ardından Dünya'ya döndü

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) ile SpaceX işbirliğiyle düzenlenen Crew-10 misyonu kapsamında mart ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen 3 astronot ve 1 kozmonot, yaklaşık 5 ay süren görevlerini tamamlayarak Dünya'ya döndü.

Zeynep Katre Oran  | 09.08.2025 - Güncelleme : 09.08.2025
NASA'nın Crew-10 ekibi, uzaydaki 5 aylık görevinin ardından Dünya'ya döndü

Ankara

NASA, Crew-10 ekibinin Dünya'ya dönüş yolculuğunu X hesabı üzerinden canlı olarak yayınladı.

NASA'dan misyon komutanı Anne McClain ile misyon pilotu Nichole Ayers, Japonya Uzay Araştırma Ajansından (JAXA) Takuya Onişi ve Rusya Federal Uzay Ajansından (Roscosmos) kozmonot Kirill Peskov'u taşıyan uzay aracı, yaklaşık 18 saatlik yolculuğun ardından Güney California açıklarına iniş yaptı.

Crew-10 mürettebatı, Boeing'in Starliner uzay aracının başarısız test uçuşu sonrası ISS'de mahsur kalan iki astronotun yerine geçmek üzere mart ayında uzaya gönderilmişti.

Ekip, ISS'deki 5 aylık görevleri boyunca, uzay ortamının insan üzerindeki zihinsel ve fiziksel etkileri, beyinden kalbe kan akışı, gelecekte Ay görevlerinde kullanılacak navigasyon teknikleri ve çeşitli bilimsel araştırmalar üzerinde çalıştı.

Uzayda mahsur kalan NASA astronotları

NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams, 5 Haziran 2024'te Boeing'in yeni Starliner kapsülüyle bir haftalık test uçuşu için ISS'ye gönderilmişti.

Ancak Starliner'da çıkan teknik arıza nedeniyle iki astronotun dönüş tarihi ertelenmiş, NASA, kapsülün boş dönmesi direktifini vermişti.

Yaklaşık 9 ay ISS'de mahsur kalan iki astronot, mart ayında SpaceX'in Dragon kapsülü ile Dünya'ya dönmüştü.

